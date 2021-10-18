Hisar News: बिना सहमति खेतों में टावर लगाने पर रोष, 15 को सिवानी में प्रदर्शन जताएंगे विरोध

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किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी सहमति के बिना खेतों में टावर लगाने का प्रयास किया गया तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया गया है। 15 अक्तूबर को सिवानी में बड़ा प्रदर्शन होगा।गांव झुम्पा कलां से सोनीपत और जींद की ओर पावर ग्रिड की बड़ी टावर लाइन प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रभावित किसानों की बैठक हुई। किसान सभा नेता दयानंद पूनिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन किसानों पर दबाव बना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान अपनी जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।उपमंडल अधिकारी विजया मलिक ने भी प्रभावित किसानों की बैठक बुलाई थी। प्रशासन की ओर से मुआवजा दरों में बढ़ोतरी के लिए रोहतक आयुक्त के समक्ष अपील करने को कहा गया लेकिन किसानों ने अपील करने से इन्कार कर दिया।किसानों की प्रमुख मांगों में सिवानी उपमंडल को सूखाग्रस्त घोषित करना, सूखे से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी और उचित मुआवजा दिलाना शामिल है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, जिससे उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।इस दौरान किसान सभा नेता रोहतास सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य सुरेश, भाग सिंह खरकड़ी, भाग सिंह देहड़ू, ईश्वर जांगड़ा, देशराज भांभू, चिमन लाल खेड़ा और सतबीर सिंह खेड़ा मौजूद रहे।