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सिंगल बिड आने के कारण निगम प्रशासन ने टेंडर री-कॉल कर दिया है। ऐसे में पशु पकड़ने का अभियान शुरू होने में अब दो से तीन सप्ताह की अतिरिक्त देरी हो सकती है।शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों और रिहायशी कॉलोनियों में बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। इससे यातायात बाधित होने के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है। आए दिन पशुओं की चपेट में आने से लोग घायल हो रहे हैं। इस समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने निजी एजेंसी के माध्यम से पशुओं को पकड़ने की योजना बनाई थी।अधिकारियों के अनुसार टेंडर दोबारा जारी होने के बाद एजेंसियों से आवेदन मांगे जाएंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी होने और चयनित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किए जाने के बाद ही शहर में बड़े स्तर पर पशु पकड़ने का अभियान शुरू हो सकेगा। तब तक शहरवासियों को बेसहारा पशुओं की समस्या से जूझना पड़ेगा।बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर लगाया था। एक ही एजेंसी ने आवेदन किया इसलिए टेंडर री-कॉल किया गया है।