Hisar News: दो दिन में बिजली चोरी के 221 मामले पकड़े
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:17 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:17 AM IST
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हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के हिसार सर्कल की टीमों ने दो दिवसीय अभियान के दौरान बिजली चोरी के 221 मामले पकड़े और 54.68 लाख रुपये जुर्माना लगाया। निगम के एमडी विक्रम सिंह के निर्देशों पर चलाए गए अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को 124 मामले पकड़े गए।
अभियान के तहत सब डिविजन स्तर पर टीमें गठित कर विभिन्न कॉलोनियों में भेजी गईं। शुक्रवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 27 मामलों में 8.89 लाख रुपये, डिविजन नंबर-2 में 47 मामलों में 14.57 लाख रुपये और हांसी डिविजन में 50 मामलों में 7.23 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
पहले दिन पकड़े थे 97 मामले
अभियान के पहले दिन वीरवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 25, डिविजन नंबर-2 में 30 और हांसी डिविजन में 42 मामले पकड़े गए थे।
दो दिन में हिसार सर्कल में बिजली चोरी के 221 मामले पकड़े गए हैं। निगम प्रबंधन का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी सूरत में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे औचक अभियान जारी रहेंगे।
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- अविनाश यादव, एसई, हिसार सर्कल, डीएचबीवीएन।
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अभियान के तहत सब डिविजन स्तर पर टीमें गठित कर विभिन्न कॉलोनियों में भेजी गईं। शुक्रवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 27 मामलों में 8.89 लाख रुपये, डिविजन नंबर-2 में 47 मामलों में 14.57 लाख रुपये और हांसी डिविजन में 50 मामलों में 7.23 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
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पहले दिन पकड़े थे 97 मामले
अभियान के पहले दिन वीरवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 25, डिविजन नंबर-2 में 30 और हांसी डिविजन में 42 मामले पकड़े गए थे।
दो दिन में हिसार सर्कल में बिजली चोरी के 221 मामले पकड़े गए हैं। निगम प्रबंधन का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी सूरत में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे औचक अभियान जारी रहेंगे।
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- अविनाश यादव, एसई, हिसार सर्कल, डीएचबीवीएन।