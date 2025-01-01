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अभियान के तहत सब डिविजन स्तर पर टीमें गठित कर विभिन्न कॉलोनियों में भेजी गईं। शुक्रवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 27 मामलों में 8.89 लाख रुपये, डिविजन नंबर-2 में 47 मामलों में 14.57 लाख रुपये और हांसी डिविजन में 50 मामलों में 7.23 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।अभियान के पहले दिन वीरवार को हिसार डिविजन नंबर-1 में 25, डिविजन नंबर-2 में 30 और हांसी डिविजन में 42 मामले पकड़े गए थे।दो दिन में हिसार सर्कल में बिजली चोरी के 221 मामले पकड़े गए हैं। निगम प्रबंधन का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी सूरत में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी ऐसे औचक अभियान जारी रहेंगे।