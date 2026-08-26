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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   INLD leader Abhay Chautala will address party workers in Nalwa Assembly constituency in Hisar today

हिसार: इनेलो नेता अभय चौटाला आज नलवा विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इन मुद्दों पर रहेगा जोर

Wed, 26 Aug 2026 09:33 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 26 Aug 2026 09:33 AM IST
सार

हरियाणा की राजनीति में एक ऐतिहासिक महाकुंभ बताया गया, जो नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा।

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INLD leader Abhay Chautala will address party workers in Nalwa Assembly constituency in Hisar today
अभय चौटाला। - फोटो : ANI

विस्तार
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इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला आज नलवा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को आजाद नगर के मनवार बैंक्विट हाल में आयोजित होगा।

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जिला बार एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप सिंह बाजिया ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त है और इनेलो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में नई पीढ़ी को जननायक चौधरी देवीलाल की महान नीतियों और उनके संघर्षशील विचारों से अवगत कराया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त, 27 सितंबर को नूंह, मेवात में आयोजित होने वाले 'सम्मान दिवस समारोह' का भी उल्लेख किया गया। इसे हरियाणा की राजनीति में एक ऐतिहासिक महाकुंभ बताया गया, जो नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। यह भी कहा गया कि जननायक चौधरी अभय सिंह चौटाला छत्तीसगढ़ बिरादरी को एकजुट कर, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संकल्प लेकर निकले हैं, जो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा।

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