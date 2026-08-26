हिसार में बदमाशों का आतंक: 25 दिन में 9 मर्डर व 4 जगहों पर फायरिंग, पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन बोले...

पिछले 25 दिनों में शहर की कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले में इस माह में अब तक 9 मर्डर हो चुके हैं और 4 जगहों पर फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। इनके अलावा चेन स्नेचिंग, हत्या प्रयास और चोरी की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जितनी भी बड़ी वारदातें हुई हैं, उनमें आरोपियों को काफी कम समय में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।

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इस माह की शुरुआत में ही 4 अगस्त की सुबह साढ़े 4 बजे शहर के सूर्य नगर में डेयरी संचालक जीवन कुंडू की 10-12 आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस प्रशासन पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगाते हुए खाप पंचायतें और किसान संगठन सड़काें पर उतर आए थे। इस तरह से इस वारदात की आंच पूरे प्रदेश में फैल गई थी। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को वारदात के 20 दिन के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया। विज्ञापन



अपराधियों में नहीं दिखा कानून का भय

इस माह में हुईं आपराधिक घटनाओं में अपराधियों में कानून का जरा सा भी भय नजर नहीं आया। तलवंडी रुक्का में तीन युवकों ने घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग को तेजधार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं चंदन नगर में दो आरोपियों ने कार वॉश सेंटर संचालक की गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके अलावा कैमरी रोड पुल के नीचे जरा सी बहसबाजी पर एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस माह की शुरुआत में ही 4 अगस्त की सुबह साढ़े 4 बजे शहर के सूर्य नगर में डेयरी संचालक जीवन कुंडू की 10-12 आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस प्रशासन पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगाते हुए खाप पंचायतें और किसान संगठन सड़काें पर उतर आए थे। इस तरह से इस वारदात की आंच पूरे प्रदेश में फैल गई थी। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को वारदात के 20 दिन के अंदर सलाखों के पीछे भेज दिया।इस माह में हुईं आपराधिक घटनाओं में अपराधियों में कानून का जरा सा भी भय नजर नहीं आया। तलवंडी रुक्का में तीन युवकों ने घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग को तेजधार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं चंदन नगर में दो आरोपियों ने कार वॉश सेंटर संचालक की गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके अलावा कैमरी रोड पुल के नीचे जरा सी बहसबाजी पर एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।

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