हिसार में फायरिंग मामला: पुलिस ने पांच बदमाश किए गिरफ्तार, आरोपियों ने शहर में तीन जगहों पर चलाई थीं गोलियां

हिसार में मंगलवार को में तीन अलग-अलग जगहों पर हुई फायरिंग की घटनाओं के संबंध में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय, एक कारोबारी के घर पर गोलीबारी की और एक अन्य स्थान पर हवाई फायरिंग की थी। राहत की बात यह है कि इन घटनाओं में किसी को भी गोली नहीं लगी।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे दो बाइकों पर सवार पांच युवक टिबा दानाशेर क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने गली नंबर 7 में कारोबारी अरुण के मकान के सामने पहुंचकर फायरिंग की। उस समय अरुण की पत्नी घर के बाहर खड़ी थीं और उनका भाई अजय छत पर था। बदमाशों ने पहले सीमा पर गोली चलाई और फिर आवाज लगाने पर अजय पर भी गोली चलाई, लेकिन दोनों बाल-बाल बच गए।इसके बाद, बदमाश ढाणी किशन दत्त की गली नंबर 4 में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर मोनू के कार्यालय पर फायरिंग की। उस दौरान मोनू का भतीजा गौरव कार्यालय के बाहर खड़ा था, जो बाल-बाल बच निकला। अंत में, बदमाशों ने नई सब्जी मंडी के गेट के पास हवाई फायर किया और फिर जहाजपुल चौक की ओर गलियों में भाग गए। पकड़े गए आरोपियों में पीयूष, विनय, समर, देवेंद्र और नोनी के नाम सामने आए हैं।