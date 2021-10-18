Hisar News: मकान बेचने के विवाद में बेटे ने पिता की सिर में रॉड मारकर की हत्या, अंतिम संस्कार से पहले खुला राज, आरोपी पुलिस हिरासत में
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:50 AM IST
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हिसार। शहर के चंदन नगर में रविवार रात एक युवक ने अपने पिता गांव खारिया के पूर्व सरपंच हवा सिंह की सिर में लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को गांव ले गया। परिजन सोमवार सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तभी पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। वारदात का खुलासा होने पर आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। उसके भी सिर में चोट के निशान होने के कारण जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रारंभिक जांच में मकान बेचने को लेकर विवाद सामने आया है।
सदर थाने से जांच अधिकारी एएसआई दिनेश के मुताबिक खारिया निवासी सूबे सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उनके बड़े भाई हवा सिंह (65) पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और दो बेटों से अलग रह रहे थे। इन दिनों चंदन नगर स्थित मकान में अपनी 95 वर्षीय मां के साथ रहते थे।छोटा बेटा कमल बच्चों के साथ गांव में मां के साथ रहता है। बड़ा बेटा बबलू हिसार की आजाद नगर कॉलोनी में पत्नी व बेटे के साथ किराये के मकान में रहने लगा। हालांकि बीते दो माह से वह पिता के साथ ही रह रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हवा सिंह मकान बेचना चाहते थे। बबलू इसका विरोध कर रहा था। रविवार रात इसी बात पर पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ। इस दौरान बबलू ने हवासिंह के सिर में लोहे की रॉड से वार किया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को वारदात को पता न चले इसके चलते बबलू शव को गांव ले गया। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें हवा सिंह के सिर पर चोट के निशान दिखे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बबलू और परिवार के सदस्यों को लेकर चंदन नगर स्थित मकान पर पहुंची। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर उखड़ी मिली। खून से सना गद्दा तूड़ी में दबा मिला। इससे पुख्ता हो गया कि हवा सिंह की हत्या की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रुकवाकर शव को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। बबलू को हिरासत में ले लिया और सिर व गर्दन के आसपास चोटों के निशान देखकर उसे भी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बबलू के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
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सदर थाने से जांच अधिकारी एएसआई दिनेश के मुताबिक खारिया निवासी सूबे सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उनके बड़े भाई हवा सिंह (65) पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और दो बेटों से अलग रह रहे थे। इन दिनों चंदन नगर स्थित मकान में अपनी 95 वर्षीय मां के साथ रहते थे।छोटा बेटा कमल बच्चों के साथ गांव में मां के साथ रहता है। बड़ा बेटा बबलू हिसार की आजाद नगर कॉलोनी में पत्नी व बेटे के साथ किराये के मकान में रहने लगा। हालांकि बीते दो माह से वह पिता के साथ ही रह रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हवा सिंह मकान बेचना चाहते थे। बबलू इसका विरोध कर रहा था। रविवार रात इसी बात पर पिता-पुत्र में झगड़ा हुआ। इस दौरान बबलू ने हवासिंह के सिर में लोहे की रॉड से वार किया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को वारदात को पता न चले इसके चलते बबलू शव को गांव ले गया। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें हवा सिंह के सिर पर चोट के निशान दिखे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बबलू और परिवार के सदस्यों को लेकर चंदन नगर स्थित मकान पर पहुंची। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर उखड़ी मिली। खून से सना गद्दा तूड़ी में दबा मिला। इससे पुख्ता हो गया कि हवा सिंह की हत्या की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रुकवाकर शव को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। बबलू को हिरासत में ले लिया और सिर व गर्दन के आसपास चोटों के निशान देखकर उसे भी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बबलू के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
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