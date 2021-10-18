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ढाबा संचालक विनोद कुमार को पुलिस ने मौके से काबू किया। आरोपी से शराब से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस या परमिट मांगा गया। वह कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा। विज्ञापन

पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आमजन से अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

ढाबा संचालक विनोद कुमार को पुलिस ने मौके से काबू किया। आरोपी से शराब से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस या परमिट मांगा गया। वह कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा।पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आमजन से अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

हांसी। पुलिस अधीक्षक हांसी विनोद कुमार के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर हांसी पुलिस ने गांव रामायण में मय्यड़ रोड पर स्थित एक ढाबे पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 12 बोतल देसी शराब बरामद की।