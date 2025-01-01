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घिराय/हिसार। जिस बच्चे को मां की कोख में ही मृत घोषित कर दिया था, शनिवार को उसकी किलकारी से परिवार में खुशियां लौट आईं। चौधरीवास निवासी विनोद की पत्नी मोनी ने एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। ऑपरेशन के जरिये डिलीवरी के बाद मां पूरी तरह स्वस्थ है। आठवें महीने में जन्म होने के कारण नवजात को गहन चिकित्सा कक्ष में चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। शनिवार को अचानक रक्तस्राव होने पर परिजन मोनी को जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिवार का आरोप है कि जांच के बाद चिकित्सकों ने गर्भ में बच्चे की मौत होने की बात कही। साथ ही अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी। परिजनों ने इसका विरोध किया तो डायल 112 की टीम बुलाने का भी आरोप लगाया। इसके बाद परिजन मोनी को शहर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां ऑपरेशन के बाद उसने बेटे को जन्म दिया। नागरिक अस्पताल प्रशासन का कहना था कि रात के समय अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए महिला को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था।