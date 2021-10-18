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पराली का उपयोग अब पशु चारे और विभिन्न उपयोगी उत्पादों के निर्माण में हो रहा है, जिससे अन्नदाता को अतिरिक्त आय के साथ-साथ गांवों में स्वरोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं। इस बदलाव की सबसे सुखद तस्वीर हांसी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जहां इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 60 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है।पराली को व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है। उद्यमी किसानों से करीब 7 से 8 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीदते हैं। इसके बाद मशीनों से गांठें तैयार कर पशु चारे के रूप में प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी भेजते हैं।पराली से विभिन्न उपयोगी उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचने वाले उद्यमियों की संख्या भी बढ़ रही है। सरकार ऐसे उद्यमों को मशीनरी और अन्य सुविधाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। मेलों और प्रदर्शनियों में भी उन्हें उत्पादों के प्रचार और बिक्री के अवसर मिल रहे हैं।हरियाणा सरकार पात्र किसानों को पराली प्रबंधन पर 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि और सुपर सीडर, बेलर व रेक जैसी मशीनों पर अनुदान दे रही है। डीसी राहुल नरवाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने कृषि विभाग की टीमों, गांव स्तरीय निगरानी समितियों और पराली प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। सैटेलाइट और ड्रोन से पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी भी की गई।पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन किसानों के लिए आर्थिक लाभ का अवसर है। प्रशासन का प्रयास है कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर पराली का उपयोग करें। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। राहुल नरवाल, डीसी