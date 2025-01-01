Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Illegal pistol, two magazines, and 12 bullets seized from former Agniveer soldier

Hisar News: पूर्व अग्निवीर जवान से अवैध पिस्ताैल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद

Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Illegal pistol, two magazines, and 12 bullets seized from former Agniveer soldier
आरोपी से बरामद ह​थियार। 
हिसार। पुलिस ने पूर्व अग्निवीर जवान गांव जाखोद खेड़ा से सचिन से एक अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 12 कारतूस बरामद किए हैं। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया।
विज्ञापन

सीआईए मिल गेट से जांच अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि उनकी टीम अपराध जांच के संबंध में क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान टीम ने सूचना के आधार पर गांव जाखोद खेड़ा से सचिन को काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास अवैध पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद हुए।
विज्ञापन

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था लेकिन नौकरी बीच में ही छोड़कर आ गया था। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed