Hisar News: पूर्व अग्निवीर जवान से अवैध पिस्ताैल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद

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सीआईए मिल गेट से जांच अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि उनकी टीम अपराध जांच के संबंध में क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान टीम ने सूचना के आधार पर गांव जाखोद खेड़ा से सचिन को काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास अवैध पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद हुए। विज्ञापन

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था लेकिन नौकरी बीच में ही छोड़कर आ गया था। ब्यूरो सीआईए मिल गेट से जांच अधिकारी जगदीश कुमार ने बताया कि उनकी टीम अपराध जांच के संबंध में क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान टीम ने सूचना के आधार पर गांव जाखोद खेड़ा से सचिन को काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास अवैध पिस्तौल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद हुए।प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था लेकिन नौकरी बीच में ही छोड़कर आ गया था। ब्यूरो

हिसार। पुलिस ने पूर्व अग्निवीर जवान गांव जाखोद खेड़ा से सचिन से एक अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 12 कारतूस बरामद किए हैं। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया।