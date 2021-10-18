Hisar News: बिजली निगम की खेल प्रतियोगिता 2 दिसंबर से, 934 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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इसके लिए हिसार सर्कल की टीम का चयन 11 नवंबर को किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरुष, महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग खेल स्पर्धाएं निर्धारित की गई हैं। डीएचबीवीएन केंद्रीय खेल समिति के महासचिव रविंद्र पानू ने बताया कि पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले सर्कल और जोन स्तर पर होंगे। महिला कर्मचारियों की प्रतियोगिताएं जोन स्तर पर आयोजित की जाएंगी। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी अलग खेल स्पर्धाएं रखी गई हैं।पुरुषों की सर्कल स्तरीय स्पर्धाओं में 100, 200, 400 और 1500 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो शामिल हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, 640 किलोग्राम भार वर्ग में रस्साकशी और वॉलीबॉल शूटिंग के मुकाबले होंगे। जोन स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबॉल स्मैशिंग और फ्रीस्टाइल कुश्ती आयोजित होगी। कुश्ती के मुकाबले 57, 65, 74, 86, 97 और 97 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में होंगे।महिला कर्मचारियों के लिए एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और 500 किलोग्राम भार वर्ग में रस्साकशी होगी। एथलेटिक्स में चार दौड़ स्पर्धाओं के अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट शामिल हैं। दिव्यांग कर्मचारी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम में हिस्सा लेंगे।कंटिंजेंट इंचार्ज को 2 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचना होगा। सुबह 9:30 बजे मार्च पास्ट और 10 बजे उद्घाटन समारोह होगा। खिलाड़ियों को अपने सर्कल या जोन के ध्वज के साथ निर्धारित ड्रेस में पहुंचना होगा। बैडमिंटन, रस्साकशी, कबड्डी और कुश्ती के लिए निर्धारित खेल जूते पहनना अनिवार्य है। मुकाबले तय समय पर होंगे।टीम के अनुपस्थित रहने पर रेफरी के नियमों के अनुसार 10 मिनट बाद वॉकओवर दिया जा सकता है। विभिन्न स्पर्धाओं में प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। इन्हीं अंकों से ओवरऑल ट्रॉफी के विजेता का फैसला होगा। दिल्ली और हिसार जोन के पदक अंक उनके संबंधित सर्कलों के सर्वोच्च स्कोर के आधार पर गिने जाएंगे। मुख्यालय जोन के अंक मुख्यालय में गिने जाएंगे।