Hisar News: 15 नवंबर को हिसार की कुम्हार धर्मशाला में होगा एआईबीसीएफ का राज्यस्तरीय अधिवेशन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी. ईश्वरैया होंगे मुख्य अतिथि, अधिवेशन का न्योता देने 12 गांवों में पहुंची टीम

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एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल के नेतृत्व में फेडरेशन की टीम ने 12 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को अधिवेशन में शामिल होने का न्योता दिया। टीम ने लुदास, आर्यनगर, डोभी, हिंदवान, सीसवाला, किरतान, सलेमगढ़, मोहबतपुर, मोहबतपुर ढाणी, मिंगनीखेड़ा, मात्रश्याम और शाहपुर में चौपालों, सार्वजनिक स्थलों तथा घर-घर जाकर लोगों से संवाद किया।एआईबीसीएफ के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य पिछड़े एवं वंचित वर्गों को संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बहुजन समाज और संवैधानिक मुद्दों पर सामूहिक संवाद व एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया।अधिवेशन सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस वी. ईश्वरैया (सेवानिवृत्त) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।इस दौरान एआईबीसीएफ के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, रामनिवास वर्मा प्रधान ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन हरियाणा, हरियाणा कंबोज सभा के अध्यक्ष देशराज कंबोज, धर्मपाल तंवर पूर्व एक्सईएन, डॉ. लखी राम गंगवा कार्यकारी महासचिव आदि उपस्थित रहे।