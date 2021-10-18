Hisar News: सावधान, फर्जी जॉब ऑफर के नाम पर हो रही ठगी

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हांसी। नौकरी पाने की जल्दबाजी में कहीं आपकी मेहनत की कमाई ठगों के खाते में न पहुंच जाए। साइबर अपराधी आकर्षक वेतन, घर बैठे काम और विदेश में रोजगार का सपना दिखाकर युवाओं को निशाना बना रहे हैं। फर्जी जॉब ऑफर के जरिये होने वाली ठगी से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक हांसी विनोद कुमार ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।एसपी ने युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों से सतर्क रहने की अपील की है। ठग नामी कंपनियों के लोगो, अधिकारियों के नाम और फर्जी नियुक्ति पत्रों का इस्तेमाल कर विश्वास जीतते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंटरव्यू फीस और दस्तावेज सत्यापन के नाम पर पैसे मांगते हैं। कई बार आकर्षक वेतन और आसान नौकरी का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।इन बातों का रखें विशेष ध्याननौकरी का ऑफर मिलने पर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क विवरण की पुष्टि करें।नौकरी, इंटरव्यू या नियुक्ति पत्र के नाम पर किसी अनजान खाते, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड पर पैसे न भेजें।व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर मिले जॉब ऑफर की संबंधित कंपनी से पुष्टि करें।आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के नाम पर भेजे गए अनजान लिंक न खोलें। निजी जानकारी भी साझा न करें।ओटीपी, एटीएम पिन, पासवर्ड, आधार और पैन कार्ड का विवरण किसी अनजान व्यक्ति को न दें।ऑनलाइन इंटरव्यू के बहाने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने या रिमोट एक्सेस देने की अनुमति न दें।रोजगार एजेंसी की वैधता और जरूरी पंजीकरण की पुष्टि के बाद ही आगे बढ़ें।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं। मोबाइल नंबर, बैंक ट्रांजेक्शन का विवरण, स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य सुरक्षित रखें। उन्होंने युवाओं से अपील की कि आकर्षक नौकरी के लालच में बिना जांच-पड़ताल किसी पर भरोसा न करें।