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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Helpline 14420 to be launched across all civic bodies in the district; sewer-related issues to be resolved promptly.

Hisar News: जिले के सभी निकायों में शुरू होगी हेल्पलाइन 14420, सीवर समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:56 PM IST
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Helpline 14420 to be launched across all civic bodies in the district; sewer-related issues to be resolved promptly.
हिसार। जिले के सभी शहरी निकायों में सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 14420 शुरू किया जाएगा। अभी यह सुविधा नगर निगम हिसार तक सीमित है।
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अब उकलाना और बरवाला नगरपालिका के नागरिक भी इस हेल्पलाइन पर सीवर संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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एक कॉल पर दर्ज होगी शिकायत
हेल्पलाइन शुरू होने के बाद उकलाना और बरवाला के निवासियों को सीवर ब्लॉक होने या गलियों में पानी भरने की समस्या की शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नागरिक एक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही संबंधित अधिकारियों और त्वरित कार्रवाई टीम को सूचना भेजी जाएगी, ताकि समस्या का जल्द समाधान किया जा सके। हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत और उसके समाधान का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
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जल्द पूरी करनी होंगी औपचारिकताएं
व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को औपचारिक पत्र भेजा है। इसमें उकलाना और बरवाला नगरपालिका क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी और ढांचागत औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे नागरिकों को सीवर संबंधी शिकायतों के समाधान में सुविधा मिलेगी और जल निकासी की समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

हेल्पलाइन नंबर 14420 को जिले के अन्य निकायों में भी शुरू किया जाएगा। वहां के निवासी भी सीवर संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
- डाॅ. प्रदीप हुड्डा, अतिरिक्त निगम आयुक्त, नगर निगम हिसार।
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