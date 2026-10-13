Hisar News: जिले के सभी निकायों में शुरू होगी हेल्पलाइन 14420, सीवर समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

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अब उकलाना और बरवाला नगरपालिका के नागरिक भी इस हेल्पलाइन पर सीवर संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।हेल्पलाइन शुरू होने के बाद उकलाना और बरवाला के निवासियों को सीवर ब्लॉक होने या गलियों में पानी भरने की समस्या की शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नागरिक एक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही संबंधित अधिकारियों और त्वरित कार्रवाई टीम को सूचना भेजी जाएगी, ताकि समस्या का जल्द समाधान किया जा सके। हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत और उसके समाधान का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को औपचारिक पत्र भेजा है। इसमें उकलाना और बरवाला नगरपालिका क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी और ढांचागत औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे नागरिकों को सीवर संबंधी शिकायतों के समाधान में सुविधा मिलेगी और जल निकासी की समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।हेल्पलाइन नंबर 14420 को जिले के अन्य निकायों में भी शुरू किया जाएगा। वहां के निवासी भी सीवर संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।