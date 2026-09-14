हिसार: पूर्व सरपंच की बेरहमी से हत्या, बेटे पर लगे आरोप; पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया

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जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय हवा सिंह अपने बेटों व पत्नी से अलग चंदन नगर में रहता था। हवा सिंह शराब कारोबार से जुड़ा हुआ था। उसकी कई शराब ठेकों में पार्टनरशिप थी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, रविवार देर रात को हवा सिंह के पास उसका बेटा बबलू और उसके कुछ साथी आए। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इसी दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया।इसी बीच बबलू ने हवा सिंह के सिर पर रॉड दे मारी। रॉड लगने से वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इस झगड़ें में बबलू को भी चोट आई। वह हिसार के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हो गया। हवासिंह गांव खारिया में साल 2005 से 2010 तक सरपंच पद पर रहा था।बबलू सुबह प्राइवेट अस्पताल से छुट्टी लेकर पिता के शव का अंतिम संस्कार करवाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस गांव में पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आई। फिलहाल मामले की जांच जारी है।