Hisar News: हड़ताल के बाद 145 कर्मियों की नौकरी पर संकट, यूनियन का 48 घंटे का अल्टीमेटम

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नगरपालिका कर्मचारी संघ ने 145 कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध किया है। सोमवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा से मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस अवधि में सभी कर्मचारियों को काम पर नहीं लिया गया तो सफाई व्यवस्था और कचरा उठान रोक दिया जाएगा।सोमवार को शहर में सफाई अभियान जारी रहा। सभी 20 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए टिप्पर चलाए गए। डंपरों की मदद से दो बड़े डंपिंग प्वाइंट्स से कचरा उठाकर ढंढूर स्थित डंपिंग स्टेशन पहुंचाया गया।अल्टीमेटम के बाद निगम कार्यालय में हलचल बढ़ गई। आयुक्त सी जयाश्रद्धा ने वरिष्ठ अधिकारियों और निजी एजेंसियों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। दो घंटे से अधिक चली बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डॉ.प्रदीप हुड्डा, एक्सईएन जयवीर डूडी, एक्सईएन अमित कौशिक और दोनों निजी एजेंसियों के संचालक मौजूद रहे।बैठक में कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा हुई। एजेंसियों ने नई भर्तियों का हवाला दिया। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली।