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Hisar News: संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर, खंगाला रिकॉर्ड

Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
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Police keep a close watch on suspects; records scrutinized.
हांसी होटल में छानबीन करते डीएसपी अक्षय कुमार व पुलिसकर्मी। पुलिस
हांसी। अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रभावी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए हांसी पुलिस ने सोमवार को विशेष सत्यापन और जांच अभियान चलाया।
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डीएसपी अक्षय कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुखजीत सिंह सहित पुलिस टीमों ने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, पीजी और प्रमुख ढाबों की जांच की। इस दौरान वहां ठहरे लोगों के रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
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पुलिस टीमों ने सुनिश्चित किया कि होटल, गेस्ट हाउस और पीजी में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सही नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी विवरण दर्ज हो। संचालकों द्वारा रखे गए रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की गई। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी व्यक्ति को कमरा उपलब्ध न कराया जाए।
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संचालकों को हरसमय पोर्टल पर प्रत्येक आगंतुक का रिकॉर्ड समय पर अपडेट करने तथा पहचान दस्तावेज और आवश्यक विवरण सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। नियमों की अनदेखी करने वालों को मौके पर हिदायत देते हुए रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही न बरतने को कहा गया।

डीएसपी अक्षय कुमार ने कहा कि होटल, गेस्ट हाउस, पीजी और ढाबा संचालक सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। गलत पहचान, संदिग्ध ठहराव या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हांसी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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