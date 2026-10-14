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हिसार: मार्केट कमेटी कार्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन आज, तीन घंटे रहेगा ताला

Wed, 14 Oct 2026 09:30 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 14 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

मोर्चा ने किसानों से अपील की है कि जहां भी फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है, वे विरोध दर्ज करवाएं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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Farmers to protest at Market Committee offices in Hisar today; offices to remain locked for three hours.
हिसार मंडी - फोटो : संवाद

विस्तार
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फसल खरीद में लूट, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बिक्री और किसान विरोधी शर्तों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा आज, 14 अक्तूबर को प्रदेश भर के मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी करेगा। यह प्रदर्शन सभी जिलों में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे तक चलेगा।

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संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता सरदानंद राजली ने बताया कि मंडियों में किसानों को उनकी फसल का निर्धारित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान और बाजरे की खरीद पर प्रति एकड़ सीमा, जिलों से जुड़ी शर्तें और पोर्टल की अनिवार्यता के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान का निर्धारित भाव 2461 रुपये और बाजरे का 2900 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को कम कीमत मिल रही है।
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मोर्चा ने किसानों से अपील की है कि जहां भी फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है, वे विरोध दर्ज करवाएं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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