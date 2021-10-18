Hisar News: नारी शक्ति को सम्मान और समान अवसर देने पर जोर

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विधायक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में आयोजित किसान महिला शक्ति सम्मेलन-2026 में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। म्हारी माटी एग्री टूरिज्म सेंटर में आयोजित सम्मेलन का विषय ''खेत तै चौपाल तक-किसान महिला शक्ति अपार'' रहा। जिंदल ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक अवसर और उचित मंच उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। महिला शक्ति को सम्मान और समान अवसर देना समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एचएयू के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को पहचान देने के साथ उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक जानकारी, उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना समय की आवश्यकता है। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के माध्यम से महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, कौशल विकास और आय सृजन के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक महिला सशक्तीकरण का अर्थ उन्हें निर्णय लेने, नेतृत्व करने और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के योग्य बनाना है।हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने कहा कि महिलाएं भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें शिक्षित, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। डॉ. मीना कुमारी ने कहा कि महिलाएं कृषि, पशुपालन और ड्रोन दीदी जैसी पहल सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है।इस अवसर पर कुलपति ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और स्टार्टअप की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. मोनिका शर्मा और डॉ. वर्षा सैनी ने भी विचार रखे। मंच संचालन छात्रा श्वेता ने किया।