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Hisar News: सिटी में आज

Tue, 17 Nov 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:28 AM IST
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hisar, hisar news, city event
विज्ञान प्रतियोगिता
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गांव गंगवा : पीएमश्री स्कूल में जिलास्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से
हवन
गांव नंगथला : गोपाष्टमी के मौके पर हवन, गोपूजन व प्रसाद वितरण सुबह 9.30 बजे
डीसी- एमसी काॅलोनी : शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के समापर पर हवन सुबह 10 बजे।

श्रीमद्भागवत कथा
अर्बन एस्टेट-2 : एलआईसी कार्यालय के पास, श्रीमद्भागवत कथा शाम 3 बजे से।
वार्षिकोत्सव
बरवाला : गोशाला के वार्षिकोत्सव में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा होंगे शामिल, जनसमस्याएं भी सुनेंगे दोपहर 2 बजे।
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