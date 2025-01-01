Hisar News: महिला छात्रावासों में अब केवल महिला कर्मचारी होंगी तैनात

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महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन मीना परमार ने सोमवार को गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार में अमर उजाला से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रावासों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती की शिकायतें मिली थीं। इनमें कुछ कर्मचारी कुक के तौर पर भी कार्यरत हैं। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी शिक्षण संस्थानों से जानकारी मांगी है। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से दूसरी जगह तैनात किया जाएगा।मीना परमार ने कहा कि सभी शिक्षण और अन्य संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिस संस्थान में कमेटी नहीं मिलेगी, उसके अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईसीसी में आने वाली शिकायतों की जांच और उनका निपटारा 90 दिन के भीतर करना जरूरी होगा।