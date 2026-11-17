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निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा के निर्देश पर एक विशेष मोबाइल एप तैयार कराया गया है। इसके जरिए निरीक्षण के दौरान गंदगी की फोटो अपलोड करते ही संबंधित सफाई एजेंसी को हाथोंहाथ ऑनलाइन नोटिस जारी किया जा सकेगा। इससे कार्रवाई में देरी और अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत की गुंजाइश कम होगी।अब तक सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को कार्यालय पहुंचकर फाइल पर नोटिंग करनी पड़ती थी। इसके बाद संबंधित सफाई निरीक्षक, दारोगा या एजेंसी को नोटिस जारी किया जाता था। इस प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे। नई व्यवस्था में एएसआई, एसआई या सीएसआई मौके पर ही गंदगी की फोटो खींचकर एप पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार एजेंसी को तुरंत ऑनलाइन नोटिस जारी हो जाएगा। इससे कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा और निगरानी व्यवस्था में तेजी व पारदर्शिता आएगी।सांठगांठ और लापरवाही की गुंजाइश होगी खत्मनई व्यवस्था से निचले स्तर पर होने वाली मिलीभगत पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। पहले गंदगी मिलने के बावजूद कई बार नोटिस जारी करने में देरी कर दी जाती थी या संबंधित कर्मचारियों से सांठगांठ कर कार्रवाई टाल दी जाती थी। अब डिजिटल रिकॉर्ड में निरीक्षण की फोटो और कार्रवाई का ब्योरा दर्ज रहेगा। उच्चाधिकारी भी देख सकेंगे कि किस वार्ड या क्षेत्र में कितनी बार लापरवाही मिली और संबंधित जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई।भविष्य में आमजन भी कर सकेंगे शिकायतशुरुआती चरण में एप का इस्तेमाल नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आंतरिक निगरानी व नोटिस जारी करने के लिए करेंगे। व्यवस्था सुचारू होने के बाद इसे आमजन के लिए भी जारी करने की योजना है। इसके बाद शहरवासी अपने आसपास गंदगी होने या कचरा नहीं उठने की शिकायत फोटो सहित एप पर दर्ज करा सकेंगे। इससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने में मदद मिलेगी।हमने एप तैयार कराया है। इसके माध्यम से एएसआई, एसआई या सीएसआई मौके पर जाकर गंदगी की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित एजेंसी को हाथोंहाथ नोटिस जारी हो जाएगा। भविष्य में आमजन भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।- सी जयाश्रद्धा, आयुक्त, नगर निगम हिसार।