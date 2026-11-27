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इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में तीन युवकों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में सोनू उर्फ कालू, सुंदर और पिंदर शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के उन प्रतिष्ठानों में हलचल मच गई है, जिनके संबंध में इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। फतेहाबाद रोड स्थित कुछ होटलों को लेकर भी पुलिस को शिकायतें मिली हैं।थाना प्रभारी कंवर सिंह ने बताया कि गलत गतिविधियों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, पिज्जा हट या अन्य किसी प्रतिष्ठान में इस प्रकार की गतिविधियों की शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।