Hisar News: नागरिक अस्पताल को एक और एंबुलेंस मिली

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एंबुलेंस का संचालन रेडक्रॉस सोसायटी, चंडीगढ़ के नियंत्रण में रहेगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संबंधित जिला रेडक्रॉस शाखाओं के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जिले के भीतर एंबुलेंस सेवा निशुल्क होगी। यदि किसी स्थिति में निर्धारित शुल्क लिया जाता है तो उसे हरियाणा राज्य शाखा की निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जाएगा।एंबुलेंस बुकिंग के लिए हरियाणा राज्य शाखा ने नियंत्रण केंद्र बनाया है जो सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होता है। मरीज 9416223444 पर संपर्क कर एंबुलेंस बुक करा सकते हैं।पेट्रोल-डीजल, रखरखाव, मरम्मत और अन्य परिचालन खर्चों का सत्यापन संबंधित जिला रेडक्रॉस सोसायटी करेगी। सत्यापित खर्च का विवरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ राज्य शाखा को भेजा जाएगा। एंबुलेंस चालकों की प्रतिपूर्ति के लिए मरीज की डिस्चार्ज स्लिप और यात्रा का विवरण भी रिकॉर्ड के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।:::::::::::::::::::::::::::::नई एंबुलेंस मिलने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। तीन एंबुलेंस उपलब्ध होने से विशेषकर रेफर किए जाने वाले मरीजों को दूसरे स्वास्थ्य संस्थानों तक समय पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। - डॉ. राहुल बुधिराजा, सीएमओ