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Hisar News: अपराध नियंत्रण के लिए मंथन, गश्त बढ़ाने पर दिया जोर

Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:13 AM IST
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Brainstorming on crime control; emphasis placed on increasing patrols.
हांसी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार सोमवार को जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में पैदल गश्त के साथ राइडर और पीसीआर की गश्त बढ़ाने, संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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एसपी ने हांसी की प्रमुख सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और आपराधिक मामलों की जांच में मदद मिलेगी। अधिकारियों को स्थान चिह्नित कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
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यातायात व्यवस्था को लेकर बिना नंबर प्लेट वाहनों तथा सड़क किनारे लंबे समय तक खड़े ट्रकों और अन्य बड़े वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को होटल, पीजी और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की नियमित जांच करने को कहा गया।
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एसपी ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने तथा सक्रिय और हार्डकोर अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, नशे के खिलाफ कार्रवाई, प्रभावी गश्त और आमजन की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है।

बैठक में डीएसपी विनोद शंकर, डीएसपी रविन्द्र सांगवान, डीएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी नारनौंद देवेंद्र नैन, सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज तथा अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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