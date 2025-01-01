Hisar News: कांग्रेस पर सदन से वॉकआउट कर जिम्मेदारी से बचने का लगाया आरोप

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जाट धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे अभय ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विधानसभा परिसर में पुलिसकर्मियों के साथ कथित धक्का-मुक्की और कोहनी मारने का आरोप लगाया। प्रतिबंधित वस्तु सदन में ले जाने से रोकना पुलिस का काम है। पुलिसकर्मियों को उकसाकर माहौल खराब करने का प्रयास नहीं होना चाहिए।अभय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन में शोर-शराबा करने के बाद वॉकआउट कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करती है। उ इनेलो के दो विधायक हैं और दोनों सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक अपनी बात मजबूती से रखते हैं। इनेलो ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री से जवाब मांगा लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।विधानसभा में सिखों से संबंधित पर्चा दिखाए जाने के मामले में उन्होंने स्पीकर से संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और देश-विदेश में इसका विरोध हो सकता है।कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने संगठन विस्तार, सम्मान दिवस और प्रदेश के मुद्दों पर सरकार व कांग्रेस को घेरा। उन्होंने बताया कि पार्टी 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुकी है और करीब 40 क्षेत्र शेष हैं। 9 सितंबर तक हरियाणा दौरा पूरा करने की बात कहते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से 27 अगस्त को चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर मेवात पहुंचने का आह्वान किया।लोगों को अपनी बात रखने से नहीं रोक सकती सरकार :सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की ओर से वीडियो बनाकर स्कूल की गतिविधियां रिकॉर्ड करने पर रोक के मुद्दे पर अभय ने कहा कि स्कूलों में कैमरे लगे हुए हैं और स्कूल गांवों की जमीन पर बने हैं। सरकार लोगों को अपनी बात रखने से नहीं रोक सकती। यदि किसी बच्चे या अभिभावक को कोई शिकायत है तो उसे अपनी बात रखने का अधिकार है।शिक्षा मंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया प्रयोग :शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वह समाज पर कलंक है। उन्होंने जाट समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल समाज के लिए शर्मनाक है।