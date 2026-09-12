Hisar News: हिसार में तीन साल की बच्ची समेत दो मिले स्वाइन फ्लू संक्रमित

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जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। जिला नागरिक अस्पताल में संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। विज्ञापन



जिले में अब तक 65 संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन शनिवार को तीन साल की बच्ची भी संक्रमित मिली। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी जरूरी है। स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन विज्ञापन



- डॉ. सुभाष खतरेजा, वरिष्ठ चिकित्सक एवं मलेरिया प्रभारी, जिला नागरिक अस्पताल, हिसार। जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। जिला नागरिक अस्पताल में संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।जिले में अब तक 65 संक्रमित मिल चुके हैं। अब तक 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन शनिवार को तीन साल की बच्ची भी संक्रमित मिली। बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी जरूरी है। स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है।

हिसार। जिले में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को शिव कॉलोनी में तीन साल की बच्ची और नवदीप कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय महिला स्वाइन फ्लू संक्रमित मिलीं। दोनों का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। नए मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इनमें दो मरीजों की मौत हो चुकी है।