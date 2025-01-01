Hisar News: दशहरा महोत्सव के लिए 10 को निकलेगी शोभायात्रा

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सभा के सदस्यों ने नगर निगम के मेयर प्रवीन पोपली और पूर्व मेयर गौतम सरदाना को दशहरा महोत्सव में अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है।सभा का 78वां दशहरा महोत्सव 20 अक्तूबर को नई सब्जी मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मुख्यातिथि रहेंगे, जबकि मेयर प्रवीन पोपली और पूर्व मेयर गौतम सरदाना अध्यक्षता करेंगे। सभा के महासचिव ओमप्रकाश असीजा ने बताया कि 11 से 19 अक्तूबर तक मुलतानी चौक पार्क में बड़े पर्दे पर रामलीला का मंचन किया जाएगा।राम बरात और राज तिलक15 अक्तूबर को मुलतानी चौक पार्क से पंजाबी धर्मशाला, राजगुरु मार्केट तक धूमधाम से राम बरात निकाली जाएगी। कोषाध्यक्ष भीमसैन नारंग ने बताया कि इसमें पूर्व मंत्री और विधायक सावित्री जिंदल मुख्यातिथि होंगी। 21 अक्तूबर को मुलतानी चौक पार्क में राज तिलक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।