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हादसे में बोलेरो चालक बाल-बाल बच गया। ग्रामीणों के अनुसार हादसा सुबह करीब सात बजे हुआ। सूचना मिलते ही बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त टावर और लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद देर शाम दोनों गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। विज्ञापन

हादसे में बोलेरो चालक बाल-बाल बच गया। ग्रामीणों के अनुसार हादसा सुबह करीब सात बजे हुआ। सूचना मिलते ही बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। क्षतिग्रस्त टावर और लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद देर शाम दोनों गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।

घिराय। मिर्जापुर-शिकारपुर मार्ग पर शुक्रवार सुबह बोलेरो की बिजली के पोल से टक्कर के कारण 33 केवी मिर्जापुर-धांसू बिजली आपूर्ति लाइन का टावर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे मिर्जापुर और धांसू गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।