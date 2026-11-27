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कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर की पुरानी और नई अनाज मंडी के शेडों की पुरानी शीट्स बदली जाएंगी। नई गैलवैल्यूम शीट्स लगाई जाएंगी ताकि यहां रखी फसलों को खराब होने से बचाया जा सके।पुरानी अनाज मंडी, नई अनाज मंडी और टीएमसी के कवर्ड शेडों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इस कार्य के लिए 45.16 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। नगर परिषद के तहत आने वाले बूस्टिंग स्टेशन के उन्नयन के लिए 44.48 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। इससे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में सुधार होगा। मार्केट कमेटी बरवाला के कार्यालय परिसर में भी विकास कार्य होंगे।अनाज मंडी और बूस्टिंग स्टेशन में सुधारपुरानी और नई अनाज मंडी के शेडों में नई गैलवैल्यूम शीट्स लगाई जाएंगी। इससे वहां रखी फसलों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। बूस्टिंग स्टेशन के उन्नयन से पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी। इस कार्य के लिए 44.48 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।मार्केट कमेटी परिसर में विकास कार्यमार्केट कमेटी बरवाला के कार्यालय परिसर में 15.37 लाख रुपये के कार्य होंगे। इसमें दोनों गेटों के बीच फर्श का निर्माण शामिल है। पुरानी चहारदीवारी तोड़कर नई बनाई जाएगी। नई अनाज मंडी में दुकान संख्या 95 से 98 तक आईपीएफ को ऊंचा उठाया जाएगा। इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक भी लगाए जाएंगे जिससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।