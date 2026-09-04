Fatehabad News: खैराती खेड़ा मार्ग पर बने गड्ढे आवागमन में हो रही परेशानी

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यह मार्ग शहर की कई कॉलोनियों, औद्योगिक इकाइयों और आसपास के गांवों को जोड़ता है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए इस रास्ते से शहर पहुंचते हैं। उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही भी इसी मार्ग से होती है।सुबह और शाम वाहनों का दबाव अधिक रहता है। रात के समय गड्ढे दिखाई नहीं देने से परेशानी बढ़ जाती है। बारिश होने पर इनमें पानी भर जाता है। इससे गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। कई बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। देवेंद्र कुमार, रवि कुमार, विनय, सोनू सिंह, कमलेश कुमार और निहाल सिंह ने प्रशासन से सड़क का निरीक्षण कर जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।खैराती खेड़ा गांव की ओर जाने वाली सड़क मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आती है। इस सड़क पर विभाग की ओर मरम्मत कार्य या सड़क बनाने का काम होना है। इस बारे में सोमवार को ही कुछ पता चल पाएगा।- गौरव वधवा, एसडीओ मार्केटिंग बोर्ड फतेहाबाद।