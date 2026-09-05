Fatehabad News: सेवा संकल्प अभियान में में एक माह चलेंगी 25 जनसेवा गतिविधियां

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अभियान की तैयारियों की समीक्षा डीसी डॉ. विवेक भारती ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग रूम में जिला अधिकारियों के साथ की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए।17 सितंबर को अभियान के शुभारंभ पर जिले के सभी बूथों पर आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम होगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नागरिक दीया जलाकर जनसेवा और जनकल्याण के प्रति आभार जताएंगे।सेवा सेतु अभियान के तहत ब्लॉक और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सेवा सेतु केंद्रों पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम में 25 सेवा गतिविधियां होंगी। इनमें रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, जल संरक्षण और सड़क सुरक्षा शामिल हैं। साइबर सुरक्षा, पोषण, एनीमिया जागरूकता, खेल गतिविधियों और दिव्यांगजनों की सहायता पर भी काम होगा।युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों की भागीदारी रहेगी। स्कूल और कॉलेजों में 17 सितंबर से 7 अक्तूबर तक 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत अभियान चलेगा। इसके तहत चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।राष्ट्रीय नवाचार चुनौती में युवा सुशासन और डिजिटल समाधान से जुड़े नए विचार प्रस्तुत करेंगे। अभियान का समापन 17 अक्तूबर को नई दिल्ली में जनसेवक महाकुंभ के साथ होगा।