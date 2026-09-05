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Fatehabad News: कूड़ा डालने और सरकारी काम में बाधा डाली, 12 पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 05 Sep 2026 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 05 Sep 2026 11:07 PM IST
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FIR registered against 12 individuals for dumping garbage and obstructing official work
नगर पालिका कार्यालय परिसर में डाला गया कूड़ा :संवाद
रतिया। डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के दौरान गाड़ियां रोकने और नगर पालिका परिसर में कूड़ा उतारने के मामले में पुलिस ने 12 हड़ताली कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज किया है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का एलान किया है।
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महिला महाविद्यालय के प्राचार्य और ड्यूटी मजिस्ट्रेट परमजीत संधा की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने बूटा सिंह, धन सिंह, तरसेम, विकास, राजेंद्र, अंगूरी, मनजीत, राजेश, विजय, भूप सिंह, गीता और सुनीता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा सहित विभिन्न धाराएं लगाई हैं।
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ज्ञात रहे कि तीन सितंबर को प्रशासन ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठान शुरू कराया था। नगर पालिका सचिव शुभम कुमार की निगरानी में पुलिस सुरक्षा के बीच व्यवस्था शुरू हुई। इस दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां रोक दीं।
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वे वाहनों को नगर पालिका परिसर में वापस ले आए। वहां वाहनों में लदा कूड़ा उतार दिया। घटना के बाद प्रशासन ने 60 सफाई कर्मचारियों को नो वर्क नो पे का नोटिस जारी किया था। अब पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उन्हें जेल में डाल दे फिर भी वे मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। शहर थाना प्रभारी विजेंद्र हुड्डा ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।
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