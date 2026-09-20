Fatehabad News: ऊंची कूद में फतेहाबाद की रेखा और ट्रिपल जंप में मोनिका अव्वल

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प्रतियोगिता में भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक और हिसार के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। महिला ऊंची कूद में फतेहाबाद की रेखा और महिला ट्रिपल जंप में मोनिका ने बाजी मारी। समापन समारोह में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य राजकुमार मिटान, एथलेटिक्स हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग सिंह तथा संजीत सिंह बैनीवाल, एडीए नरवाना मुख्य रूप से उपस्थित रहे।एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी दी। महिला हेप्टाथलॉन में चरखी दादरी की सोनू कुमारी प्रथम और शीतल द्वितीय रहीं। पुरुष भाला फेंक में पानीपत के दीपांशु ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुष 10 किलोमीटर दौड़ में रोहतक के रामकेश विजेता रहे जबकि महिला वर्ग में सिरसा की सरिता वर्मा ने बाजी मारी।400 मीटर पुरुष वर्ग में हिसार के लव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में हिसार की सुमन विजेता रहीं जबकि पुरुष वर्ग में झज्जर के अमित दहिया ने पहला स्थान हासिल किया। महिला 1500 मीटर में भिवानी की अंजू और पुरुष वर्ग में करनाल के रवि कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। महिला 800 मीटर में भिवानी की अंजू रानी तथा पुरुष वर्ग में झज्जर के हर्ष प्रथम रहे।फील्ड स्पर्धाओं में महिला ट्रिपल जंप में फतेहाबाद की मोनिका, महिला लंबी कूद में फरीदाबाद की परीक्षा और पुरुष लंबी कूद में भिवानी के दीपक ने पहला स्थान प्राप्त किया। महिला ऊंची कूद में फतेहाबाद की रेखा तथा पुरुष वर्ग में भिवानी के पीयूष कुमार विजेता रहे।सभी विजेता खिलाड़ियों को एथलेटिक्स हरियाणा के पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जितेंद्र बांगड़, वरिष्ठ संयुक्त सचिव कुलदीप अहलावत, चीफ कोच नरवाना बीरबल दूहन, एथलेटिक्स कोच सतीश पंघाल, सोहनलाल, विकास गहलावत और सूरत गुर्जर आदि मौजूद रहे।