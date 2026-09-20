Fatehabad News: पुरानी जनता धर्मशाला विवाद में सुलह की पहल, दोनों पक्षों की कमेटियां गठित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बैठक में दोनों पक्षों की चार-चार सदस्यों की कमेटियां गठित की गईं। कमेटियों की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते पर सहमति बनी। इसके तहत दुकानदार पक्ष की ओर से माफीनामा देने तथा 31 दिसंबर तक बकाया किराया राशि का भुगतान करने पर सहमति बनी। वहीं, धर्मशाला मैनेजर की ओर से थाने में दी गई शिकायत वापस लेने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए।बैठक में जनता धर्मशाला प्रधान प्रमोद धारणिया, पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंगला, मंगल सेन, महावीर बागड़ी, राजबीर दहिया, अरुण सेठी, नगरपालिका वाइस चेयरमैन नरेंद्र बागड़ी, प्रवीण धारणिया, नंदलाल कंबोज, बलजीत सोनी, रोहताश गोयल, सुशील धारनिया और बजरंग शर्मा आदि मौजूद रहे।उल्लेखनीय है कि शुक्रवार देर शाम दुकान के शटर पर रंग कराने को लेकर मैनेजर अमनदीप और किराएदार के बीच विवाद हो गया था। मैनेजर अमनदीप और उसकी पत्नी राधा कुमारी ने गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए थे। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अमनदीप ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।