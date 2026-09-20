Fatehabad News: ब्यूटी पार्लर में नौकरी का झांसा देकर महिला को 40 दिन बंधक रखने का आरोप

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पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राजस्थान के सूरतगढ़ से 8 अगस्त को अपनी बुआ के घर मलोट जा रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात बठिंडा जंक्शन पर उक्त महिला से हुई। आरोप है कि उस महिला ने उसे ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने और नौकरी दिलाने का झांसा दिया।इसके बाद उसे पहले मानसा स्टेशन ले जाया गया और वहां से जाखल तथा बाद में बरेटा ले जाया गया। वहां उसे करीब पांच दिन रखा गया और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद उसे गांव चांदपुरा में आरोपी के घर लाया गया जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया।महिला का आरोप है कि उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और परिवार से संपर्क नहीं करने दिया। महिला ने शिकायत में करीब 100 ग्राम की चांदी की पाजेब, सोने के टॉप्स और नकदी छीनने का भी आरोप लगाया है। किसी तरह मौका मिलने पर उसने 19 सितंबर को अपने पति को फोन कर जानकारी दी।इस पर उसका पति शाम करीब सात बजे गांव चांदपुरा पहुंचा। पीड़िता का आरोप है कि वहां आरोपी महिला ने हंगामा किया और उसके पति पर 5 लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाया। इस मामले में जाखल थाना प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।