Fatehabad News: रक्षाबंधन पर उमड़ी भीड़, निजी बस संचालकों ने किराया वसूला

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दोपहर बाद भट्टूकलां बस स्टैंड पर पहुंचने वाली रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई। कई बसें ठसाठस भरी नजर आईं। भीड़ अधिक होने के कारण महिलाओं समेत अन्य यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। कुछ यात्री बसों की खिड़कियों के पास खड़े होकर भी यात्रा करते दिखाई दिए।हिसार से भट्टूकलां पहुंची निजी बस की यात्री कृष्णा ने बताया कि उसने हिसार से भट्टूकलां तक सफर किया। निजी बस के परिचालक ने उसका टिकट काटा और उसे मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिली।भट्टूकलां बस अड्डा इंचार्ज अमरनाथ ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान की निजी बसों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज की सभी बसें निर्धारित रूटों पर संचालित की जा रही हैं। भट्टूकलां में यात्रियों की भीड़ के बावजूद कोई अतिरिक्त बस नहीं लगाई गई।