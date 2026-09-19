Fatehabad News: अब लाइट जाने पर बंद नहीं होगा यातायात सिग्नल, नगर परिषद ने लगवाई बैटरियां

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दरअसल शहर के ट्रैफिक सिग्नल में लगी बैटरियां करीब दो साल से खराब थीं। इसके चलते बिजली जाते ही सिग्नल बंद हो जाता था। सिग्नल बंद होने के बाद चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती थी। कई बार बिजली कटौती के दौरान वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।इस समस्या के बारे में प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद नगर परिषद की ओर से सिग्नल के बैकअप सिस्टम को दुरुस्त करवाया गया। पुरानी खराब बैटरियों को हटाकर नई बैटरियां लगाई गई हैं। अब बिजली आपूर्ति बंद होने की स्थिति में बैकअप के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल चलता रहेगा।नगर परिषद की तरफ से ट्रैफिक सिग्नल के बैकअप को लेकर बैटरियां लगवा दी गई है। बैटरियां खराब होने के कारण लाइट जाने पर सिग्नल बंद हो रहा था। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए नई बैटरियां लगवाई हैं।- राहुल कुमार, एसआई, नगर परिषद