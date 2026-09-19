गौरव आत्महत्या मामला : पुलिस को एक और मोबाइल फोन मिला

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मोबाइल फोन में पुलिस को ऑनलाइन गेमिंग फंसाने वाले गिरोह और फाइनेंसरों के नंबर मिले हैं। इनमें अधिकतर युवक हिसार के हैं। व्हाट्स एप ग्रुप में ऑनलाइन गेमिंग का पूरा खेल चलता था। पुलिस ने पहले एक मोबाइल फोन कब्जे में लिया था।इस मोबाइल फोन में परिजनों को सुसाइड लिखा मैसेज मिला था। पुलिस गौरव के पिता रोहित के बयान पर हिसार निवासी तीन युवकों पर प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। शहर थाना प्रभारी संजय मोरवाल का कहना है कि मामले में फिलहाल जांच जारी है।उल्लेखनीय कि भीमां बस्ती निवासी गौरव पहले हिसार के एक अस्पताल में मेडिकल पर कार्यरत था और अब फतेहाबाद में ही मेडिकल पर लगा हुआ था। बुधवार को उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मोबाइल फोन में मैसेज लिखा हुआ था मिला था जिसमें उसने फाइनेंसरों से तंग आकर आत्महत्या करने का जिक्र किया हुआ है।