Fatehabad News: 37 नाकों पर 1066 वाहन जांचे, 144 के चालान, 10 वाहन जब्त

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नाकों पर पुलिस टीमों ने संदिग्ध वाहनों के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की जांच की। कार्रवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों, बिना नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाने पर पांच चालान किए गए।वहीं बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर 34 और एचएसआरपी नहीं होने पर 31 चालान किए गए। इसके अलावा यातायात नियमों के अन्य उल्लंघन पर 74 चालान काटे गए। नाकेबंदी के दौरान नियमों की गंभीर अनदेखी करने वाले 10 वाहनों को जब्त किया गया। इनमें बिना नंबर प्लेट के सात वाहन शामिल हैं। वहीं बुलेट में पटाखा और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले तीन वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।पुलिस कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट या बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने तथा वाहनों में अनधिकृत बदलाव करने वालों पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है।- निकिता खट्टर, एसपी