Fatehabad News: एक घंटे में बेअसर हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान, फिर लगीं रेहड़ियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

हालात ये रहे कि पहले जहां फुटपाथ के पास रेहड़ी लगती थी लेकिन टीम के जाते ही सड़क किनारे लगा ली गईं। प्रशासन की कार्रवाई का खौफ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। हालांकि नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि अब सीधा रेहड़ियां जब्त की जाएंगी।करीब 50 दिन बाद नगर परिषद और ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ जय सिंह तथा नगर परिषद के एसआई राहुल और महेश कुमार के नेतृत्व में टीम हंस मार्केट, थाना रोड, जवाहर चौक, महाराजा अग्रसैन चौक में टीम पहुंची।यहां सड़क के दोनों ओर लगी रेहड़ियों और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ रेहड़ी संचालक टीम के साथ उलझते भी नजर आए। अधिकारियों ने उन्हें सड़क पर सामान नहीं लगाने और यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करने की हिदायत दी।शाम को सबसे ज्यादा बिगड़ती है व्यवस्थाहंस मार्केट में शाम के समय स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। सड़क के दोनों ओर रेहड़ियां लगने और दुकानों के बाहर सामान रखे होने के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इसके चलते वाहनों चालकों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार दुपहिया वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। राहगीरों को भी सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती।ट्रैफिक कोण का फार्मूला हुआ नाकामट्रैफिक पुलिस ने पहले हंस मार्केट, थाना रोड, धर्मशाला रोड में सड़क के बीच ट्रैफिक कोण लगाकर वाहनों और रेहड़ियों को एक सीमा में रखने का प्रयास किया था लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल सकी। अब नगर परिषद की ओर से सड़क के बीच जंजीर लगवाने की तैयारी की जा रही है ताकि रेहड़ी संचालक सड़क के बीच तक न पहुंच सकें और वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे।नगर परिषद की तरफ से रेहड़ियां हटवाई गई हैं। अगर दोबारा लग गई हैं तो कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में रेहड़ियों को जब्त किया जाएगा।- महेश कुमार, एसआई