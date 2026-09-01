Fatehabad News: राहुल पर एफआईआर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

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अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। जाति के आधार पर भेदभाव की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और सामाजिक समानता के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी आगे भी जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाती रहेगी।धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी इस मुद्दे पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेगी।