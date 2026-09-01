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Fatehabad News: राहुल पर एफआईआर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST
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Congress workers protested against the FIR lodged against Rahul
फतेहाबाद। आंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे कांग्रेसी। प्रवक्ता
फतेहाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को लाल बत्ती चौक स्थित आंबेडकर पार्क में धरना देकर कथित शुद्धिकरण की घटना और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया। जिला अध्यक्ष अरविंद शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर रोष जताया।
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अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। जाति के आधार पर भेदभाव की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है।
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उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और सामाजिक समानता के मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी आगे भी जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाती रहेगी।
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धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी इस मुद्दे पर आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेगी।
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