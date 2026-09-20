Fatehabad News: विकास की राह देखती ऑटो मार्केट प्यास व गंदगी के बीच कट रहे साल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

व्यापारियों व दुकानदारों ने सार्वजनिक शौचालयों को खोलने व एक स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति की मांग की है ताकि निरंतर सफाई हो सके।ऑटो मार्केट में करीब एक साल पहले दो सार्वजनिक शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी तक इन्हें लोगों के लिए नहीं खोला गया है।इस कारण दुकानदारों, मिस्त्रियों और ग्राहकों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खुले में शौच के कारण मार्केट में गंदगी और दुर्गंध की समस्या भी बनी हुई है। आसपास काम करने वाले मिस्त्रियों का कहना है कि बदबू के कारण उन्हें काम करने में परेशानी होती है।बंद शौचालयों की खोलने की मांगदुकानदारों ने बताया कि ऑटो मार्केट में रोजाना हजारों की संख्या में वाहन मालिक और ग्राहक पहुंचते हैं। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की कमी से उन्हें काफी दिक्कत होती है। शौचालय तैयार होने के बावजूद उनका उपयोग शुरू नहीं किया जाना समझ से परे है। वहीं पेयजल की व्यवस्था भी नियमित नहीं होने से गर्मी के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है। दुकानदारों और मिस्त्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि तैयार शौचालयों को जल्द से जल्द आम लोगों के लिए खोला जाए।वाटर कूलर में नियमित पानी की व्यवस्था करने, साफ-सफाई करवाने और मार्केट में आवश्यक विकास कार्य शुरू करने किए जाएं। ऑटो मार्केट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से दुकानदारों और यहां आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वहीं गंदगी से भी राहत मिलेगी।- राजेश, दुकानदार ऑटो मार्केट।ऑटो मार्किट में बना शौचालय मेरे गैरेज के पास है। बंद होने के कारण लोग खाली जगह पर शौच करते है। इसकी गंदगी से मुझे परेशानी होती है। नगर परिषद से मांग है कि जल्द इसका समाधान किया जाए।- जगदेव सिंह, मिस्त्री ऑटो, मार्किट।:: ऑटो मार्केट में बने शौचालय को शुरू नहीं करने के पीछे क्या कारण रहा है। इसकी जेई से जानकारी लूंगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ऑटो मार्केट में दुकानदारों व आम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी।- सविता टुटेजा, उपप्रधान नगर परिषद, फतेहाबाद।