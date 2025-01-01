विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीन डॉक्टरों के बोर्ड ने वीरवार का शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। शहर की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले श्याम सुंदर बाघला के इकलौते बेटे ईशान निवासी मॉडल टाउन का शव बुधवार को नहर से मिला था। बुधवार रात पुलिस ने उसके तीन दोस्तों अभिमन्यु, नितिन और हेमंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।परिजनों का कहना है कि ईशान बास्केटबाल खिलाड़ी था और उसे तैरना भी आता था। ऐसे में नहर में गिरने के बाद वह बाहर क्यों नहीं निकल पाया। परिवार ने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताया है और मामले की गहन जांच की मांग की है।सबूत जुटाने के लिए बुधवार देर शाम पुलिस टीम गांव बड़ोपल स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शहर की शिवपुरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया।पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है।