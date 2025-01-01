Fatehabad News: वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम एसआईटी करेगी मामले की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। रियल एस्टेट कारोबारी ईशान बाघला (26) की मौत की जांच अब एसआईटी करेगी। परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए एसपी निकिता खट्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। एसपी ने डीएसपी जयसिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है।
तीन डॉक्टरों के बोर्ड ने वीरवार का शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। शहर की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले श्याम सुंदर बाघला के इकलौते बेटे ईशान निवासी मॉडल टाउन का शव बुधवार को नहर से मिला था। बुधवार रात पुलिस ने उसके तीन दोस्तों अभिमन्यु, नितिन और हेमंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
परिजनों का कहना है कि ईशान बास्केटबाल खिलाड़ी था और उसे तैरना भी आता था। ऐसे में नहर में गिरने के बाद वह बाहर क्यों नहीं निकल पाया। परिवार ने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताया है और मामले की गहन जांच की मांग की है।
विज्ञापन
सबूत जुटाने के लिए बुधवार देर शाम पुलिस टीम गांव बड़ोपल स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शहर की शिवपुरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
तीन डॉक्टरों के बोर्ड ने वीरवार का शव का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। शहर की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले श्याम सुंदर बाघला के इकलौते बेटे ईशान निवासी मॉडल टाउन का शव बुधवार को नहर से मिला था। बुधवार रात पुलिस ने उसके तीन दोस्तों अभिमन्यु, नितिन और हेमंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
परिजनों का कहना है कि ईशान बास्केटबाल खिलाड़ी था और उसे तैरना भी आता था। ऐसे में नहर में गिरने के बाद वह बाहर क्यों नहीं निकल पाया। परिवार ने घटना की परिस्थितियों पर संदेह जताया है और मामले की गहन जांच की मांग की है।
विज्ञापन
सबूत जुटाने के लिए बुधवार देर शाम पुलिस टीम गांव बड़ोपल स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शहर की शिवपुरी में उसका अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है।