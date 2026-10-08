Fatehabad News: ठगी मामले में यूपी से आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी से 10 हजार रुपये की नकदी बरामद की है। पूछताछ के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को काबू कर चुकी है। थाना साइबर क्राइम फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक राहुल देव ने बताया कि गांव भट्टू कलां निवासी राजेन्द्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मई 2026 में उसकी बेटी के व्हाट्सएप पर एक अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी।कॉल करने वाले ने अपना नाम रवि बताते हुए डायमंड का हार भेजने और भारत आने की बात कही। इसके बाद भारत आने की अनुमति, कस्टम ड्यूटी तथा पार्सल छुड़वाने के बहाने अलग-अलग किस्तों में रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने बताए गए क्यूआर कोड और बैंक खाते के माध्यम से कुल 6 लाख 100 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बावजूद अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने पर उसे ठगी का अहसास हुआ जिसके बाद उसने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।