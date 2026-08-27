फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   The VLDAs submitted a memorandum to the department's Deputy Director

Charkhi Dadri News: वीएलडीए ने विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा

Thu, 27 Aug 2026 10:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 27 Aug 2026 10:21 PM IST
विज्ञापन
The VLDAs submitted a memorandum to the department's Deputy Director
वेटनरी सर्विसिज एसोसिएशन के सदस्य विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपते हुए। - फोटो : 1
चरखी दादरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में ऑनलाइन कार्य प्रणाली पर रोष जताते हुए वीएलडीए ने विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के जिला प्रधान अजय वत्स के नेतृत्व में पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन ने ज्ञापन में कहा कि डिजिटल कार्य प्रणाली वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता है।
विज्ञापन

ऑनलाइन व्यवस्था से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यों का उचित रिकॉर्ड व वास्तविक डेटा का संधारण सुनिश्चित किया जा सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के नाम पर तकनीकी एवं फील्ड कर्मचारियों से उनकी मूल जिम्मेदारियों के अतिरिक्त डेटा एंट्री का कार्य करवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। टीकाकरण जैसे फील्ड कार्यों के साथ-साथ ऑनलाइन डेटा एंट्री का अतिरिक्त दायित्व पुनः वीएलडीए कर्मचारियों पर डाल दिया गया है। जिला प्रधान अजय वत्स ने प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्थान में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने व व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
विज्ञापन

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वीएलडीए का कार्य तकनीकी एवं फील्ड आधारित पशुपालन सेवाओं से संबंधित है। इस मौके पर राज्य महासचिव निर्मल श्योराण, दिनेश, प्रमोद दहिया, आशीष, महेंद्र, डॉ. विनोद कौशिक, राजकुमार, मंजीत, दिनेश, देवेंद्र, अशोक आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed