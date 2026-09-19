Charkhi Dadri News: भैंस चोरी के प्रयास में भगोड़ा घोषित आरोपी किया गिरफ्तार

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न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत में लगातार गैरहाजिर रहने पर उसे 13 मई 2026 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार 8 जुलाई 2020 की रात करीब 11 बजे सतीश अपने साथी प्रदीप के साथ गांव मोरवाला निवासी बलवान के प्लॉट में बंधी भैंसों को चोरी करने की नीयत से घुसा था।बलवान की आंख खुल गई। इसके बाद उसने ग्रामीणों की मदद से प्रदीप को पकड़ लिया जबकि सतीश भाग निकला था। शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी इमलोटा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने 9 जुलाई 2020 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।बाद में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सतीश अदालत में पेश नहीं हुआ और लगातार गैरहाजिर रहने लगा। अदालत के आदेशों की अवहेलना पर न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 13 मई 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। शुक्रवार को स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी सतीश को काबू कर लिया। संवाद