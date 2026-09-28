Charkhi Dadri News: स्वास्थ्य विभाग ने चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:47 AM IST
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चरखी दादरी। स्वास्थ्य विभाग ने गांव मिसरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारी अमित शर्मा के मार्गदर्शन में हुआ। इसकी अध्यक्षता एमपीएचडब्ल्यू विकास रावलधी ने की।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। इसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर जोर दिया।
पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। लिंग चयन जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच लिंग अनुपात सुधारने का संदेश दिया गया। बेटियों को समान अवसर प्रदान करने पर भी बल दिया गया।
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इस अवसर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता विकास शर्मा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमन बाला और सीडीपीओ गीता मौजूद थीं। आंगनवाड़ी वर्कर संतोष, माया, कुलवंती और वेदवती तथा आशा वर्कर सुमन, उपदेश, गीता, अनीता, सरोज और रेखा सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। इसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर जोर दिया।
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पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। लिंग चयन जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच लिंग अनुपात सुधारने का संदेश दिया गया। बेटियों को समान अवसर प्रदान करने पर भी बल दिया गया।
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इस अवसर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता विकास शर्मा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमन बाला और सीडीपीओ गीता मौजूद थीं। आंगनवाड़ी वर्कर संतोष, माया, कुलवंती और वेदवती तथा आशा वर्कर सुमन, उपदेश, गीता, अनीता, सरोज और रेखा सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।