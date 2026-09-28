Charkhi Dadri News: सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर लगाया झूठ, लूट और धांधली का आरोप

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उन्होंने बारिश न होने से सूखे के कारण किसानों को हुए नुकसान का जिक्र किया। दीपेन्द्र हुड्डा ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर विशेष गिरदावरी और मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसान और नौजवान सहित हर वर्ग को धोखा दिया है।चुनाव के समय एमएसपी दिलवाने के वादे पूरे नहीं हुए, किसानों को डीएपी भी समय पर नहीं मिल रही है। हुड्डा ने बताया कि हरियाणा में बाजरा 1900 रुपये में बिक रहा है जबकि एमएसपी 2900 रुपये है। पीआर धान की एमएसपी 2400 रुपये है जबकि 3100 रुपये का वादा था और उस पर भी 400-500 रुपये की कटौती लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोंट रही है।चुनाव में धांधली का आरोप और इस्तीफे की मांगदीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि 3 में से 2 चुनाव आयुक्तों के रहस्योद्घाटन से धांधली स्पष्ट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलीभगत कर हरियाणा चुनावों में बड़े स्तर पर धांधली कराई। सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने इनेलो को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि वह कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रही है। हुड्डा ने इनेलो पर रोहतक और नूंह में रैली करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया।सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख लोगइस अवसर पर विधायक चंद्रप्रकाश और पूर्व विधायक सुखविन्द्र मांढी मौजूद थे। पूर्व विधायक सोमबीर सिंह और कर्नल रघुबीर छिल्लर भी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सुशील धानक और ब्लॉक अध्यक्ष अजीत बबली भी सम्मेलन में शामिल हुए। समीर सिंह, संदीप सिंह, राजू मान और सत्यजीत पिलानिया सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे।